Fenerbahçe - Kayserispor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, 33. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı. Baskılı oyununu gole dönüştüremeyen Fenerbahçe, 39. dakikada Kolovetsios'un golüyle şok yaşadı. Sarı-lacivertliler, kalan bölümde taraftarların da tepkisiyle karşılaşırken, soyunma odasına 1-0 mağlup girdi.

İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe, 61. dakikada Gavranovic'in golüyle 2 farklı yenik duruma düştü. Taraftarların tepkisinin arttığı bölümde 2 topu direkten dönen Fenerbahçe, 85. dakikada Zajc ile farkı 1'e indirdi. Baskısını artıran sarı-lacivertliler, 90+9. dakikada Mesut Özil'in ayağından bulduğu golle 1 puanı kurtardı.

Fenerbahçe, bu beraberliğin ardından lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 20 puanda kaldı.

PENALTILAR VAR'LA GELDİ

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasındaki karşılaşmada sarı-lacivertli takımın kazandığı 2 penaltı atışı da VAR kararıyla geldi.

Fenerbahçe'nin 32. dakikada kazandığı ilk penaltı ile 90+8. dakikada kazandığı ikinci penaltı, VAR kararı sonucunda verildi.

Maçın 31. dakikasında Fenerbahçe'nin hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşunda, Campanharo ceza sahası içinde meşin yuvarlağa eliyle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır başta oyunu devam ettirse de VAR'dan gelen uyarı sonucunda 32. dakikada penaltı kararına hükmetti. 33. dakikada sarı-lacivertliler İrfan Can'ın ayağından kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Maçın 90+6. dakikasında ceza sahası içinde Berisha'nın Ramazan Civelek tarafından düşürülmesi sonucunda hakem Cüneyt Çakır yine devam kararı verdi. VAR'dan gelen talimat sonrasında pozisyonu izleyen Çakır, 90+8. dakikada penaltı kararına hükmetti. Sarı-lacivertliler, bu kez Mesut'un ayağından golü bulmayı başardı.

DEVREDE 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, devre arasında 3 oyuncu değişikliği yaptı.

Soyunma odasına 1-0 mağlup giren sarı-lacivertlilerde oyuna müdahalede bulunan Portekizli çalıştırıcı, Szalai'nin yerine Novak'ı, Nazım Sangare'nin yerine Serdar Dursun'u ve Meyer'in yerine Pelkas'ı oyuna dahil etti.

TRİBÜNLERDEN İSTİFA SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Yukatel Kayserispor'un 61. dakikada bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı-lacivertliler, konuk ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu.

Yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlardan istifa sesleri yükseldi.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre "Yönetim istifa" şeklinde bağırdı.

Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

7. dakikada Thiam'ın savunma arkası pasına hareketlenen Gavranovic, kaleci Berke ve savunmacı Min-jae'nin anlaşmazlığından faydalanarak topla buluştu. Meşin yuvarlağı ayağından açan Gavranovic'in dar açıdan şutunda top yan filelerde kaldı.

25. dakikada Emrah Başsan'ın rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının gerisinden Kemen'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

32. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 33. dakikada topun başına geçen İrfan Can'ın şutunda top direkten oyun alanına geldi.

39. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Hücum yönünün sağından Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde Berke ve Tisserand'ın yükseldiği top aşarak kale direğinin içine çarptı. Atağında devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Kolovetsios boş kaleye topu gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada Mert Hakan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Serdar Dursun'un ceza alanına gelen ortaya yatarak yaptığı kafa vuruşu sağ kale direğine çarparak dışarı çıktı.

61. dakikada Thiam'ın pasıyla sol kanatta hareketlenen Kemen, son çizgiye inip pasını ceza sahası içi sağ tarafındaki Emrah'a aktardı. Emrah'ın meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra kale ağzına gönderdiği topa müsait pozisyondaki Gavranovic'in dokunuşu filelerle buluştu. 0-2

68. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Pelkas'ın bekletmeden yaptığı plase vuruş üst direkten oyun alanına döndü.

78. dakikada Berisha'nın ceza alanı dışı hafif sol çaprazı kaleye yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikten meşin yuvarlak üst direkten döndü.

82. dakikada hızlı çıkan Kayserispor'da sol kanattaki Mustafa Pektemek, pasını rakip yarı sahada bulunan Kemen'e aktardı. Bu oyuncunun bir süre top sürdükten sonra ceza alanında kaleci karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Berke topun sahibi oldu.

85. dakikada Pelkas pasını ceza sahasındaki Serdar'a verdi. Bu oyuncu da bekletmeden yay içinde müsait durumdaki Zajc ile meşin yuvarlağı buluşturdu. Zajc'un sağ köşeye plase vuruşu ağlara gitti. 1-2

90+7. dakikada ceza sahasında Ramazan'ın Berisha'ya yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır, VAR'da izledikten sonra penaltı olarak değerlendirdi.

90+9. dakikada beyaz noktaya gelen Mesut Özil, meşin yuvarlağı kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 2-2