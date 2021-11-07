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Fenerbahçe Kayserispor maçında ikinci penaltısını bu pozisyonda kazandı! Berisha...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, son saniyede Mesut Özil'in penaltıdan kaydettiği golle 1 puanı kurtardı. Hakem Cüneyt Çakır, Kayserispor ceza sahasında Ramazan Civelek'in Mergim Berisha'yı düşürdüğü pozisyonda VAR incelemesi sonrası sarı-lacivertliler lehine ikinci kez penaltı kararı verdi. İşte o pozisyon... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 21:40
Fenerbahçe Kayserispor maçında ikinci penaltısını bu pozisyonda kazandı! Berisha...

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etti.

Sarı-lacivertliler, ilk yarıda elle oynama gerekçesiyle kazandığı ve İrfan Can Kahveci ile değerlendiremediği penaltının ardından maçın uzatma dakikalarında Ramazan Civelek'in Mergim Berisha'yı düşürdüğü pozisyonda VAR incelemesi sonrası bir penaltı daha kazandı.

Fenerbahçe'de topun başına geçen Mesut Özil, 90+9. dakikada attığı golle takımının sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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