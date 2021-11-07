Fenerbahçeli taraftarların sabrı taştı! "Yönetim istifa" sesleriyle stat inledi

Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında sergilediği futbol taraftarın sabrını taşırdı. Kayserispor'un ikinci devre bulduğu golün ardından tribünlerden yoğun şekilde protesto sesleri yükseldi.

İlk olarak skoru 2-0 yapan Kayserispor'u alkışlayan Fenerbahçe taraftarı ardından yönetimi hedef aldı. "Yönetim istifa" sesleri ile stadyum yankılanırken, top ayağına her geldiğinde Fenerbahçeli futbolcular ıslıklandı.

Alanyaspor maçının ardından bu kez de Kayserispor karşısında Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet edildi.