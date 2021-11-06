Antwerp rezil oldu

Belçika basını, Antwerp'in Fenerbahçe'ye farklı yenilmesine geniş yer verdi. Flamanca yayımlanan Het Nieuwsblad gazetesi, maçın Antwerp'in cezası nedeniyle seyircisiz oynanmasına göndermede bulunarak, "İyi ki bunu kimsenin görmesine izin verilmedi.
Belçika basını, Antwerp'in Fenerbahçe'ye farklı yenilmesine geniş yer verdi. Flamanca yayımlanan Het Nieuwsblad gazetesi, maçın Antwerp'in cezası nedeniyle seyircisiz oynanmasına göndermede bulunarak, "İyi ki bunu kimsenin görmesine izin verilmedi. Zayıf Antwerp Fenerbahçe tarafından saf dışı edildi. Rezil bir görüntü sergileyen ev sahibi, yarım saat içinde nakavt oldu ve UEFA Avrupa Ligi'nde kalma umudunu büyük ölçüde kaybetti" yorumunu yaptı.