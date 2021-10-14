Danilo Barthel ameliyat oldu

Fenerbahçe Beko'nun uzun forveti Danilo Barthel dizinden sakatlanmıştı. Alman basketbolcu operasyon geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açılamada 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun en az 3 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.
FenerbahçeBeko'nun uzun forveti Danilo Barthel dizinden sakatlanmıştı. Alman basketbolcu operasyon geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açılamada 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun en az 3 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Bu süre sonrası idmanlara başlayacak Barthel kademeli olarak süre bulmaya başlayacak.