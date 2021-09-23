FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe - Giresunspor maçı öncesi Vitor Pereira'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Giresunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Zor bir maç olacak, rakibimizin puanlara ihtiyacı var, bizim de var. Kendi oyunumuza bakmalıyız. Defansta agresif, topla hareketli ve kaliteli olmamız gerekiyor. Dinamik oyunumuzu izletip 3 puan almak istiyoruz."

"Çok fazla kaliteli takım, çok fazla kaliteli oyuncu var, gerçekten zor bir lig. Avrupa maçları da ligi etkiliyor. Biz her zaman, kalitemizi sahaya yansıtarak kazanmak için çıkıyoruz."

"Sakat oyuncularımız tahmin ediyorum ki 1 hafta sonra takıma katılırlar, onlarla çok daha güçlü olacağız, eksikliklerini hissettik. Zor bir döneme giriyoruz, onlarla daha iyi olacağız."