Günün adamı Zajc!

GEÇTİĞİMİZ sezon Genoa'da kiralık oynayan Miha Zajc, Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilmişti. Yeni sezon öncesi hazırlık kampında takımın öne çıkan isimlerinden olan Sloven yıldız, teknik direktör Pereira'nın gözüne girdi. Antalyaspor karşısında da 65. dakikada Sosa'nın yerine oyuna giren 27 yaşındaki futbolcu, 89'da kilidi açtı, Fenerbahçe'nin ilk golünü attı. Tecrübeli oyuncu, yalnızca attığı gol değil istatistikleriyle de öne çıktı. 22 kez topla buluşan Zajc, yüzde 100 pas isabetiyle oynadı. 4 ikili mücadelenin 2'sini kazanan yıldız futbolcu, 2 kez kaleyi şutladı, savunmadan da bir kez top uzaklaştırdı.