Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de umutlar Ozan Tufan ve Pelkas’ta! Transfer...

Fenerbahçe'de maaşı yüksek oyuncuların takımdan ayrılacağına dair iddialar yükselse de henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Sabah'ın haberine göre; Gustavo, Tisserand ve Sosa ile ilgili teknik direktör Vitor Pereira olumlu rapor verdi. Samatta'ya ise beklenen teklif gelmedi. Pereira'nın kadronun dışına aldığı isimlerden Thiam ve Sadık transfer görüşmelerini sürdürüyor. Ademi'ye ise henüz teklif yok.

HEDEF SANTRFOR, STOPER VE İKİ KANAT

Henüz resmi bir girişim olmasa da Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'ın Premier Lig takımlarınca takip edildiği bildirildi. Bu iki oyuncu için yönetimin biçtiği toplam değer 20 milyon Euro... Sarı-lacivertliler bu oyuncuları satarak limit sorununu aşmış olacak ve daha önce belirlenen hedeflere yönelecek. Fenerbahçe santrfor, stoper ve iki kanat için çalışma yapıyor.