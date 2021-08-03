Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Hatayspor'dan Aaron Boupendza kararı! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Hatayspor'dan Aaron Boupendza kararı! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Aaron Boupendza ismi ön plana çıkmıştı. Bir süredir sarı-lacivertlilerin gündeminde olan Gabonlu golcü hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'dan transfer açıklaması geldi. İşte o sözler... (Fb transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 22:46
Son dakika spor haberi: Hatayspor'dan Aaron Boupendza kararı! Fenerbahçe...

Süper Lig'den Fenerbahçe ve Avrupa ekiplerinin transfer gündeminde olan Aaron Boupendza ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Gabonlu futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Ömer Erdoğan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, Gabonlu golcünün sözleşmesinin uzatılmak istendiğini duyurdu. Boupendza ile ilgili konuşan Ömer Erdoğan "Açıkçası bizim de merakla beklediğimiz bir konu. İlgilenen takımlar oluyor. Görüşmeler oluyor. Biz de net bir şey bilmiyoruz. Transfer sezonu kapanana kadar bu söylenti devam edecek. Bu durum oyuncunun da konsantrasyonunu etkiliyor. Kulübümüzün de oyuncuyla sözleşme uzatma olayı var. Gitmeyecekse sözleşmesini uzatmak istiyor kulübümüz. Önümüzdeki günlerde belli olur. Şu an bizimle beraber. İyi de çalışıyor. Umarım hem bizim hem de kendisi için hayırlısı olur" dedi.

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