Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Nikola Maksimovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Nikola Maksimovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonu 4 koldan devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gözler stoper mevkisine çevrilmiş durumda. 3'lü savunmaya takımı adapte etmeyi amaçlayan Portekizli teknik adam, Napoli'nin yıldızı Nikola Maksimovic'i kadroda görmek istiyor. Buna göre harekete geçen Fenerbahçeli kurmaylar, Maksimovic teklifini hazırladı. İşte o teklif ve flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 21:27
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Nikola Maksimovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Başkan Ali Koç'tan ilk 11'de oynayacak 4 transfer isteyen teknik direktör Vitor Pereira'nın eksik gördüğü bölgelerden birisinin de savunma olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Nikola Maksimovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Yeni transfer Steven Caulker'ın şu ana kadarki performansından memnun kalmayan Portekizli hocanın raporu sonrası harekete Fenerbahçe yönetiminin listesinin ilk sırasında Nikola Maksimovic olduğu belirlendi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Nikola Maksimovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Sarı-Lacivertliler, Napoli ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Sırp yıldızla yaklaşık 1 ay önce masaya oturmuştu. Ancak o dönem Maksimovic'in yüksek maaş talebi ve Lazio'ya gitme isteği nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Nikola Maksimovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLECEK

Takvim'in haberine göre; 29 yaşındaki futbolcunun başta Lazio olmak üzere kendisine talip olan takımlarla anlaşma sağlayamaması sonrası Fenerbahçe'den ikinci bir hamle geldi. Yönetim, Sırp stoperin menajeriyle yeniden temasa geçme kararı aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Nikola Maksimovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı

TEKLİF 2.5 MİLYON EURO

Sarı-Lacivertliler'in Maksimovic'e bonuslarla beraber yıllık 2.5 milyon Euro'luk teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. Daha önce yapılan görüşmede kapıyı 3.5 milyon Euro'dan açan tecrübeli yıldızın maaş isteğini aşağıya çektiği de gelen bilgiler arasında.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Nikola Maksimovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Daha önce Kızılyıldız, Torino ve Spartak Moskova formalarını giyen Nikola Maksimovic, 25 kez Sırp Milli Takımı'nda görev yaptı. Napoli formasıyla 99 kez sahaya çıkan yıldız futbolcu 1.93 boyunda.

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