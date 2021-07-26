Hazırlıklar sürüyor

Can Bartu Tesisleri'nde dün oyuncular koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı.
CanBartu Tesisleri'nde dün oyuncular koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı.