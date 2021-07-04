Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de korkutan istatistik! Vitor Pereira'nın o taktiği...

Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde teknik direktörlük görevine getirdiği Vitor Pereira, 2015-16 yıllarında da sarı-lacivertlilerin hocalığını yapmıştı. Portekizli çalıştırıcı, o dönemde Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrolarından birine sahip olmasına rağmen medya tarafından hayli eleştirilmiş, 2016-17 sezonunun ilk resmi maçları olan Monaco eşleşmesinin ardından görevine son verilmişti.
TARİHİN EN İYİ KADROLARINDAN
2015'te göreve başladığında Robin van Persie, Luis Nani, Josef de Souza, Simon Kjaer, Jose Fernandao, Abdoulaye Ba, Lazar Markovic, Fabiano (kaleci), Ozan Tufan, Volkan Şen, Şener Özbayraklı gibi önemli bir kadroyu yönetme fırsatı yakalayan Pereira, aynı zamanda Diego, Gökhan, Caner, Alves, Kadlec, M.Topal, Alper, Meireles, Sow gibi oyunculara da sahipti.
VAN PERSIE NEDENİYLE ELEŞTİRİLDİ
52 yaşındaki çalıştırıcı, ilk sorunu Van Persie sebebiyle yaşadı. Sabah'ın haberine göre ligde ilk maçlara 11 başlayan Hollandalı, ardından Pereira tarafından fiziksel eksiklik dolayısıyla kulübede oturtuldu. Bu durum taraftarın tepkisine yol açarken, Portekizli ağır eleştirilere maruz kaldı. Pereira, sezona başlarken Diego Ribas için 'Benim oyundaki beynim' ifadesini kullanmıştı.