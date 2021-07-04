Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de korkutan istatistik! Vitor Pereira'nın o taktiği...

SOL BEKTE HASAN ALİ'Yİ TERCİH ETTİ Ancak devamında Diego istenen performansı sergileyemedi. 28 maçta görev almasına rağmen gol-asist sayısında yetersiz kalan Diego, aynı sezonun sonunda gönderildi. F.Bahçe, sezon içinde iki sol bekten Hasan Ali'yi daha çok tercih etmesi sebebiyle de tartışıldı. Hasan Ali, 2015-16'da 26 lig maçında görev yaparken, Caner en iyi döneminde 13 maçta kaldı. Sezon sonunda da ayrıldı.

3-1 KAYBEDİNCE BİLETI KESİLDİ



Vitor Pereira, hücum futbolu sözünü verip sezon tamamlanırken Topal-Souza-Ozan üçlüsüyle oynadığı için çok eleştirildi. Bu eleştirilerin ardından kanatta etkisiz kalan Luis Nani'yi forvet arkası olarak kullandı ve son derece iyi verim aldı. İlk sezonda dörtlü savunma oynatan Pereira, 2016-17 sezonu başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Monaco'ya karşı iki maçta da üçlü savunma ile mücadele etti. İlk karşılaşyı Kadıköy'de 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1 yenilerek elendi. Ertesi gün Pereira ile yollar ayrıldı.