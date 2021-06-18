Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşindeki Aaron Boupendza için dünya devleri devrede!

Son dakika transfer haberi: ve 'ın peşindeki için dünya devleri devrede!

Geçtiğimiz sezon formasıyla gösterdiği performansla 'e damga vuran , attığı 22 golle ligi gol kralı olarak tamamladı. Transferde ve 'ın ilgisi devam eden Gabonlu santrforla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yeni adresi merak edilen golcü futbolcuya, 'den 2 dev kulübün talip olduğu iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 09:57
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşindeki Aaron Boupendza için dünya devleri devrede!

Transferin gözde ismi , Avrupa devlerini peşine taktı. Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Gabonlu futbolcunun yeni takımı belli oluyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşindeki Aaron Boupendza için dünya devleri devrede!

'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan 24 yaşındaki hücum oyuncusuna ve 'ın ilgisi devam ederken Avrupa'nın önemli kulüpleri de transferde devreye girdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşindeki Aaron Boupendza için dünya devleri devrede!

KRASNODAR'I KABUL ETMEDİ!
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde ile Krasnodar, 'nın transferi konusunda her konuda anlaşmaya varmıştı. İstediği mali şartları sağlayamayan 24 yaşındaki oyuncu sözleşmeye imza atmadı ve Hatayspor'da kaldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşindeki Aaron Boupendza için dünya devleri devrede!

BOUPENDZA AYRILIK İÇİN İZİN İSTEDİ!
'un 8 milyon euro ve bonuslar karşılığında 'nın takımdan ayrılmasına onay vereceği aktarılırken golcü oyuncunun Hatayspor yönetiminden ayrılık için izin istediği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşindeki Aaron Boupendza için dünya devleri devrede!

ARSENAL VE TOTTENHAM DA PEŞİNDE!
Media Time'da yer alan haberde; Ayrılığına onay çıkan Boupendza'nın transferi için İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ve Fiorentina, İngiltere'den ise ezeli rakipler Tottenham ve Arsenal'in nabız yokladığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşindeki Aaron Boupendza için dünya devleri devrede!

İngiliz basını geçtiğimiz aylarda Gabonlu yıldız Aubameyang'ın Arsenal yönetimine Boupendza'nın ismini verdiğini iddia etmişti ve bu haber geniş yankı uyandırmıştı. Arsenal'in Boupendza için araştırmalara başladığı kaydedildi.

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