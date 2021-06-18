Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşindeki Aaron Boupendza için dünya devleri devrede!

BOUPENDZA AYRILIK İÇİN İZİN İSTEDİ!

Hatayspor'un 8 milyon euro ve bonuslar karşılığında Aaron Boupendza'nın takımdan ayrılmasına onay vereceği aktarılırken golcü oyuncunun Hatayspor yönetiminden ayrılık için izin istediği ifade edildi.

ARSENAL VE TOTTENHAM DA PEŞİNDE!

Gabon Media Time'da yer alan haberde; Ayrılığına onay çıkan Boupendza'nın transferi için İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ve Fiorentina, İngiltere'den ise ezeli rakipler Tottenham ve Arsenal'in nabız yokladığı ifade edildi.