Son dakika spor haberi: F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! Halil Dervişoğlu...

Fenerbahçe, transferde Halil Dervişoğlu'nu da gündemine aldı. Geçen sezon devre arasında kiralandığı Galatasaray'da 12 maça çıkan 21 yaşındaki forvet 3 gol+ 2 asistlik performansı ile dikkat çekmişti. Bonservisi İngiliz ekibi Brentford'da bulunan genç oyuncuyu Galatasaray da renklerine bağlamak isterken, sarı-lacivertlilerin de devreye girerek nabız yokladığı belirlendi. Hollanda'da doğan ve forvetin yanı sıra kanatlarda da oynayabilen Halil Dervişoğlu'nun Brentford ile 2024'e kadar sözleşmesi var. Emre Belözoğlu'nun Dervişoğlu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapması bekleniyor.