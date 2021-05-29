Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! Halil Dervişoğlu...

Son dakika spor haberi: F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! ...

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de perdenin kapanmasıyla transferde kolları sıvayan flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, ’daki performansıyla dikkat çeken gurbetçi için devreye girdi. 21 yaşındaki forvetin bonservisi ’da. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:59
Son dakika spor haberi: F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! Halil Dervişoğlu...

, transferde 'nu da gündemine aldı. Geçen sezon devre arasında kiralandığı 'da 12 maça çıkan 21 yaşındaki forvet 3 gol+ 2 asistlik performansı ile dikkat çekmişti. Bonservisi İngiliz ekibi 'da bulunan genç oyuncuyu Galatasaray da renklerine bağlamak isterken, sarı-lacivertlilerin de devreye girerek nabız yokladığı belirlendi. 'da doğan ve forvetin yanı sıra kanatlarda da oynayabilen Halil Dervişoğlu'nun Brentford ile 2024'e kadar sözleşmesi var. 'nun Dervişoğlu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapması bekleniyor.

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