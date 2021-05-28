Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! 2 isimden biri yolcu

Son dakika transfer haberi: 'in yıldızı 'ye! 2 isimden biri yolcu

Son dakika transfer haberi: yeni sezonda şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler 'in yıldız ismi için devreye girdi. Kanarya transferi gerçekleştirdiği takdirde takımdaki 2 isimden biri de gönderilecek. İşte o isimler ve transferde son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 18:17
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! 2 isimden biri yolcu

Sezonu 82 puanla üçüncü sırada tamamlayan , gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! 2 isimden biri yolcu

Sarı - lacivertliler, Karagümrük forması giyen Lucas Biglia'yı kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! 2 isimden biri yolcu

Ajansspor'un haberine göre; , 35 yaşındaki Arjantinli futbolcunun transferi ile takımın maaş bütçesini de rahatlatmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! 2 isimden biri yolcu

Sarı - lacivertlilerde şu anda Biglia'nın bölgesinde oynanan Luiz Gustavo ve Jose Sosa'nın toplam maaşı 6 milyon Euro.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! 2 isimden biri yolcu

, iki oyuncudan indirim talep etse bile henüz olumlu bir dönüş alamadı.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! 2 isimden biri yolcu

Sarı - lacivertliler, Biglia transferinde mutlu sona ulaşırsa, Gustavo ya da Sosa'dan birine veda edecek. Arjantinli oyuncunun Karagümrük ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! 2 isimden biri yolcu

Karagümrük'ün geçtiğimiz sezonun başında Milan'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Biglia, bu sezon forma giydiği 35 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı.

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