Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! 2 isimden biri yolcu

Sezonu 82 puanla üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Sezonu 82 puanla üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Sarı - lacivertliler, Karagümrük forması giyen Lucas Biglia'yı kadrosuna katmak istiyor.
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe, 35 yaşındaki Arjantinli futbolcunun transferi ile takımın maaş bütçesini de rahatlatmak istiyor.
Sarı - lacivertlilerde şu anda Biglia'nın bölgesinde oynanan Luiz Gustavo ve Jose Sosa'nın toplam maaşı 6 milyon Euro.
Fenerbahçe, iki oyuncudan indirim talep etse bile henüz olumlu bir dönüş alamadı.
Sarı - lacivertliler, Biglia transferinde mutlu sona ulaşırsa, Gustavo ya da Sosa'dan birine veda edecek. Arjantinli oyuncunun Karagümrük ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Karagümrük'ün geçtiğimiz sezonun başında Milan'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Biglia, bu sezon forma giydiği 35 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı.