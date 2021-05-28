Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! 2 dünya yıldızı birden... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'den yılın bombası! 2 dünya yıldızı birden... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hayaline ulaşamayan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , hayal kırıklığına uğradı. Sezonu 3. olarak bitiren sarı lacivertliler, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, 2 dünya yıldızını gündemine aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 19:11
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! 2 dünya yıldızı birden... (FB spor haberi)

'i 3. sırada tamamlayan , şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! 2 dünya yıldızı birden... (FB spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! 2 dünya yıldızı birden... (FB spor haberi)

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! 2 dünya yıldızı birden... (FB spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan , 2 dünya yıldızını gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! 2 dünya yıldızı birden... (FB spor haberi)

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'nin transfer gündemine gelen 2 ismi duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! 2 dünya yıldızı birden... (FB spor haberi)

Uzundurukan, "Fenerbahçe Edin Dzeko ve Marcelo ile ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

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