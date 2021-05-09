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Sihirli hamle!

, 35’te Mert- değişikliğini yaptı. Önce oyun dengelendi, sonra da gol geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Sihirli hamle!
Kümede kalma savaşı veren 'nün etkili başladığı karşılaşmada , erken bir hamle yapmak zorunda kaldı. Teknik direktör , geride oldukları ve pozisyona girmekte zorlandıkları anlarda oyuncu değişikliği yaptı. Emre Belözoğlu'nun 35. dakikada 'ın yerine 'ü oyuna almasıyla sahadaki yerleşim de değişti. Sağ bekteki yerini 'a bırakan , orta alana geçti. Oyunda dengeyi kuran, rakibine daha az pozisyon veren ve pas sayısını artıran Fenerbahçe, daha sonra ile beraberlik golünü de buldu.
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