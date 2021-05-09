Sihirli hamle!

Kümedekalma savaşı veren Ankaragücü'nün etkili başladığı karşılaşmada Fenerbahçe, erken bir hamle yapmak zorunda kaldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, geride oldukları ve pozisyona girmekte zorlandıkları anlarda oyuncu değişikliği yaptı. Emre Belözoğlu'nun 35. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine Gökhan Gönül'ü oyuna almasıyla sahadaki yerleşim de değişti. Sağ bekteki yerini Gökhan'a bırakan Ozan Tufan, orta alana geçti. Oyunda dengeyi kuran, rakibine daha az pozisyon veren ve pas sayısını artıran Fenerbahçe, daha sonra Ozan ile beraberlik golünü de buldu.