Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o istatistik Emre Belözoğlu'nu çıldırttı! Malatyaspor deplasmanında...

Spor Toto Süper Lig 'in 33. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe , rakibini karşısında öne geçse de üstünlüğünü koruyamayarak 1-1'lik skorla karşılaşmadan 1 puanla ayrılmıştı.

Şampiyonluk yarışında kritik haftalarda yaşadığı puan kayıbıyla taraftarını üzen sarı-lacivertliler Malatyaspor karşısında gösterdiği performansa eleştiri oklarının hedefi olurken, bulduğu tek gol de kullanılan bir serbest vuruştan geldi.

Bu sezon attığı 56 golün 23'ünü duran toplardan bulan sarı-lacivertliler, yüksek oranda topun hakimi olmayı başarsa da üretkenlik konusunda problem yaşadı ve pozisyonlara giremedi. Bu durum futbol otoriteleri tarafından eleştirildi.