Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o istatistik Emre Belözoğlu'nu çıldırttı! Malatyaspor deplasmanında...

Son dakika spor haberi: 'de o istatistik 'nu çıldırttı! deplasmanında...

Son dakika spor haberi... 'in 33. haftasında deplasmanında 2 puan bırakan şampiyonluk yolunda büyük yara alırken, sarı-lacivertlilerin üretkenlikten uzak oyunu futbol otoriteleri tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu. Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu 'nun da kenarda sinirli halleri göze çarptı. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 09:54
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o istatistik Emre Belözoğlu'nu çıldırttı! Malatyaspor deplasmanında...

Spor Toto 'in 33. haftasında deplasmanda ile karşılaşan , rakibini karşısında öne geçse de üstünlüğünü koruyamayarak 1-1'lik skorla karşılaşmadan 1 puanla ayrılmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o istatistik Emre Belözoğlu'nu çıldırttı! Malatyaspor deplasmanında...

Şampiyonluk yarışında kritik haftalarda yaşadığı puan kayıbıyla taraftarını üzen sarı-lacivertliler karşısında gösterdiği performansa eleştiri oklarının hedefi olurken, bulduğu tek gol de kullanılan bir serbest vuruştan geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o istatistik Emre Belözoğlu'nu çıldırttı! Malatyaspor deplasmanında...

Bu sezon attığı 56 golün 23'ünü duran toplardan bulan sarı-lacivertliler, yüksek oranda topun hakimi olmayı başarsa da üretkenlik konusunda problem yaşadı ve pozisyonlara giremedi. Bu durum futbol otoriteleri tarafından eleştirildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o istatistik Emre Belözoğlu'nu çıldırttı! Malatyaspor deplasmanında...

Sarı-lacivertlilerde bireysel performanslara bakıldığında ise özellikle Caner Erkin, Gökhan Gönül'ün ortaları da 3 puanı almaya yetmedi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o istatistik Emre Belözoğlu'nu çıldırttı! Malatyaspor deplasmanında...

karşısında maç boyunca yaptığı 20 ortanın sadece 2 tanesi isabetli oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o istatistik Emre Belözoğlu'nu çıldırttı! Malatyaspor deplasmanında...

Caner Erkin'in 9 orta denemesinden 1 tanesi isabetli olurken, Gökhan Gönül ise 4 ortada isabet bulamadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o istatistik Emre Belözoğlu'nu çıldırttı! Malatyaspor deplasmanında...

İkinci yarıda önce Pelkas ve Ferdi, ardından Sosa ile Mert Hakan'ın oyuna girmesinin ardından sarı-lacivertliler oyunu tamamen sahasına yıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o istatistik Emre Belözoğlu'nu çıldırttı! Malatyaspor deplasmanında...

Ancak son pas ve vuruşlarda etkili olunamayınca beklenen gol gelmedi. Karavana ortalar, sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu 'nu da zaman zaman kızdırdı.

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