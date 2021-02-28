Son dakika Fenerbahçe haberleri | Osayi Samuel'den Trabzonspor derbisi sözleri!

Ocak ayında takıma katılan Bright Osayi-Samuel, henüz Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye tam olarak alışamadığını söyledi.

23 yaşındaki futbolcu, "Benimle ilgili eleştirilere saygıyla yaklaşıyorum ama biraz daha zamana ihtiyacım var. Görev aldığım her maçta takımım için elimden geleni yapıyorum. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.