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Son dakika haberleri | Osayi Samuel'den derbisi sözleri!

'in 27. haftasında deplasmanda 'un konuğu olacak. Karşılaşma öncesi ara transfer döneminde sarı-lacivertlilere katılan Osayi Samuel açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, henüz takıma alışamadığını söylerken ayrıca eleştirilere de yanıt verdi. | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 10:00
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Osayi Samuel'den Trabzonspor derbisi sözleri!

Ocak ayında takıma katılan -Samuel, henüz 'ye ve 'ye tam olarak alışamadığını söyledi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Osayi Samuel'den Trabzonspor derbisi sözleri!

23 yaşındaki futbolcu, "Benimle ilgili eleştirilere saygıyla yaklaşıyorum ama biraz daha zamana ihtiyacım var. Görev aldığım her maçta takımım için elimden geleni yapıyorum. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Osayi Samuel'den Trabzonspor derbisi sözleri!

Osayi-Samuel, karşılaşmasıyla ilgili olarak ise, "Son maçlarda düşüş yaşadığımız ortada ancak Trabzonspor maçıyla birlikte bu durum değişecek. Yeni bir galibiyet serisi başlatacağız. 'a mutlu döneceğiz" iddiasında bulundu.

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