Fenerbahçe Ankaragücü: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı bu akşam oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.

Günün önemli maçında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller; 28' Mame Thiam, 34' Samatta ve 67' Valencia'dan geldi.

Ankaragücü'nün tek sayısı ise 90+4. dakikada Emre Güral'dan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 38 yaptı ve lider Beşiktaş ile puanını eşitledi.

OZAN TUFAN CEZALI

Fenerbahçe Ankaragücü maçının 41. dakikasında Ozan Tufan sarı kart gördü. Ozan, topa hamle yapmak isterken Atakan'a müdahalede bulundu. Pozisyonun devamında hakem Arda Kardeşler, Tufan'ı sarı kart ile cezalandırdı. 25 yaşındaki futbolcu Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

FERDİ KADIOĞLU KADRODAN ÇIKARTILDI

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.

Eksikler sebebiyle kadroda olması beklenen Ferdi, omzunda yaşadığı ağrı sebebiyle MKE Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı.

ALPER POTUK ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılan Alper Potuk, karşılaşmanın 74. dakikasında oyuna girdi. Tecrübeli futbolcu MKE Ankaragücü formasıyla eski takımına karşı görev yaptı.