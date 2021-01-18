Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Ankaragücü: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 19. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren goller; Thiam, Samatta ve 'dan geldi. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 38'e çıkardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 20:57 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:06
Fenerbahçe Ankaragücü: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de 19. hafta heyecanı bu akşam oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.

Günün önemli maçında sahasında ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller; 28' , 34' Samatta ve 67' 'dan geldi.

'nün tek sayısı ise 90+4. dakikada Emre Güral'dan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 38 yaptı ve lider ile puanını eşitledi.

OZAN TUFAN CEZALI

Fenerbahçe Ankaragücü maçının 41. dakikasında sarı kart gördü. Ozan, topa hamle yapmak isterken Atakan'a müdahalede bulundu. Pozisyonun devamında hakem , Tufan'ı sarı kart ile cezalandırdı. 25 yaşındaki futbolcu Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

FERDİ KADIOĞLU KADRODAN ÇIKARTILDI

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından , MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.

Eksikler sebebiyle kadroda olması beklenen Ferdi, omzunda yaşadığı ağrı sebebiyle MKE Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı.

ALPER POTUK ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılan , karşılaşmanın 74. dakikasında oyuna girdi. Tecrübeli futbolcu MKE Ankaragücü formasıyla eski takımına karşı görev yaptı.

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