 BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Cavani çılgınlığı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Cavani çılgınlığı!

'de Cavani çılgınlığı!

sihirbazı Emre, "Biri 30, diğeri 15 gol yapacak 2 santrfor alacağız" dedi. 12. adam, gözünü Uruguaylı'ya çevirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, bonservisi elinde olan yıldız oyuncunun fotoğraflarına, “Come to ” yazmaya başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 00:28 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de Cavani çılgınlığı!

'in ilk haftasını galibiyetle kapatan 'de gündem yine ... Birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun, "Biri 30, diğeri 15 gol yapacak 2 santrfor alacağız" sözleri taraftarları heyecanlandırdı. ile yollarını ayıran ismi üstünde yoğunlaşan sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada harekete geçti. 12. adam, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki golcünün instagramdaki fotoğraflarına, "Come to Fenerbahçe" yazdı.

MALİYETİ YÜKSEK AMA...
Uruguaylı'nın fotoğraflarındaki yorumların sayısı kısa sürede artarken, en çok yer alan emojiler sarı-lacivert kalpler oldu. İstediği yüksek ücret nedeniyle Fransız ekipleriyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Cavani, ile masaya oturmuştu. Ancak tarafların görüşmelerde somut bir adım atamadığı öğrenildi. Bu arada kısa süre içinde golcü transferini bitirmesi beklenen Fenerbahçe'nin gündeminde Mandzukic ve 'nin olduğu da iddia ediliyor.

FRANSIZLAR YAZDI
Fransız Le10sport sitesi, dün Cavani'nin görüştüğü takımları şöyle sıraladı: Atletico Madrid, İnter Miami ve Fenerbahçe...

Cavani, PSG'deki son sezonunda çıktığı 22 resmi karşılaşmada 7 gol attı, 1 de asist yaptı.

Uruguaylı, profesyonel kariyerinde Danubio, Palermo, Napoli ve PSG formaları giydi.