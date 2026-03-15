Fenerbahçe yöneticisi Cem Ciritçi'den Büyükçekmece Basketbol maçıyla ilgili açıklama!

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile oynadıkları mücadelenin ardından "Kulüp başkanı, kendi adamlarını seferber ederek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir gruba küfür ve darp talimatı verdi." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 16:51
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden Fenerbahçe Beko, 91-85 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.

Ciritçi, "Büyükçekmece Basketbol maçında yaşanan yakışıksız olaylar hakkında" başlığıyla yayımladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı...

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

"Büyükçekmece Basketbol Kulübü başkanından kadın ve çocuklara yönelik darp ve küfür skandalı. Kulüp başkanı, kendi adamlarını seferber ederek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir gruba küfür ve darp talimatı verdi. Bu davranış, basketbol gibi elit bir sporun imajına tamamen zıt şekilde, ailelerin ve çocukların bulunduğu bir ortamda gerçekleşti. Saldırı sırasında bazı mağdurlar hafif yaralandı ancak ciddi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafları ayırarak soruşturma başlattı. Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğüne tüm şikayetlerimizi ilettik. Taraftarımızın emniyetini sağlayan kıymetli emniyet görevlilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

F.Bahçe'de flaş Cherif gerçeği!
Tedesco'nun raporundan flaş detaylar!
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
DEM Parti PYD elebaşı Müslim'e YPG ile ağıt yaktı! Suriye'de skandal görüntüler... Ferhat Abdi ile kol kola
Atletico, F.Bahçe'nin yıldızına talip!
Aydınus yorumladı! G.Saray ve kırmızı kart...
Yiğido evinde Ümraniye'yi yendi! Yiğido evinde Ümraniye'yi yendi! 16:12
Millilerimizin rakipleri belli oldu! Millilerimizin rakipleri belli oldu! 15:48
Erzurumspor liderliğini sürdürdü! Erzurumspor liderliğini sürdürdü! 15:35
Adanaspor küme düştü! Adanaspor küme düştü! 15:25
G.Saray'da Liverpool mesaisi başladı! G.Saray'da Liverpool mesaisi başladı! 15:21
İşte şampiyonluk için G.Saray'a yeten galibiyet sayısı! İşte şampiyonluk için G.Saray'a yeten galibiyet sayısı! 15:04
Daha Eski
CANLI | Nottingham Forest Fulham maçı CANLI | Nottingham Forest Fulham maçı 14:36
Bu gole hakem bile şaşırdı! Arda Güler... Bu gole hakem bile şaşırdı! Arda Güler... 14:34
F.Bahçe'de flaş Cherif gerçeği! F.Bahçe'de flaş Cherif gerçeği! 14:24
Mallorca-Espanyol Barcelona maçı bilgileri Mallorca-Espanyol Barcelona maçı bilgileri 14:14
Como 1907 - AS Roma maçı bilgileri | Serie A Como 1907 - AS Roma maçı bilgileri | Serie A 14:01
Tedesco'dan Saran'a sitem telefonu! Tedesco'dan Saran'a sitem telefonu! 14:00