CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Milli Takımlar Goalball Dünya Şampiyonası'nda rakiplerimiz belli oldu!

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen 2026 IBSA Goalball Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek takımların grupları ve rakipleri belli oldu. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde toplam 32 ülkenin yer alacağı organizasyon, 6-16 Haziran 2026 tarihleri arasında Çin’in Hangzhou kentinde gerçekleştirilecek.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 15:48
IBSA tarafından ilk kez Asya kıtasında düzenlenecek olan 2026 IBSA Goalball Dünya Şampiyonası'na katılan son Avrupa şampiyonu kadın ve erkek Goalball milli takımlarının grupları ve rakipleri kura çekimiyle belli oldu. Kadın Goalball Milli Takımı, C Grubu'nda ev sahibi Çin, Büyük Britanya ve Meksika'yla, Erkek Goalball Milli Takımı ise X Grubu'nda Ukrayna, Kanada ve Venezuela ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulunan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak gurur duyduğumuz iki milli takıma sahibiz. Uluslararası arenada söz sahibi olmaya devam etmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl Finlandiya'da düzenlenen Goalball Avrupa Şampiyonası'nda kadın ve erkek milli takımlarımız şampiyon olarak İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletti. Şimdi önümüzde Dünya Şampiyonası var. İnanıyorum ki orada da göğsümüzü kabartacak bir performans sergileyeceğiz."

2026 IBSA Goalball Dünya Şampiyonası grupları ise şu şekilde...

KADINLAR

A Grubu: Japonya, Kanada, Ukrayna, Polonya

B Grubu: İsrail, ABD, Güney Kore, Arjantin

C Grubu: Türkiye, Çin, Büyük Britanya, Meksika

D Grubu: Brezilya, Finlandiya, Yunanistan, Şili

ERKEKLER

W Grubu: Brezilya, Çin, Cezayir, Mısır

X Grubu: Ukrayna, Türkiye, Kanada, Venezuela

Y Grubu: Japonya, İran, Finlandiya, Arjantin

Z Grubu: ABD, Almanya, İsrail, Tayland

Aydınus yorumladı! G.Saray ve kırmızı kart...
F.Bahçe'de flaş Cherif gerçeği!
DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
DEM Parti PYD elebaşı Müslim'e YPG ile ağıt yaktı! Suriye'de skandal görüntüler... Ferhat Abdi ile kol kola
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atletico, F.Bahçe'nin yıldızına talip!
Tedesco'dan Saran'a sitem telefonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Liverpool mesaisi başladı! G.Saray'da Liverpool mesaisi başladı! 15:21
İşte şampiyonluk için G.Saray'a yeten galibiyet sayısı! İşte şampiyonluk için G.Saray'a yeten galibiyet sayısı! 15:04
CANLI | Nottingham Forest Fulham maçı CANLI | Nottingham Forest Fulham maçı 14:36
Bu gole hakem bile şaşırdı! Arda Güler... Bu gole hakem bile şaşırdı! Arda Güler... 14:34
F.Bahçe'de flaş Cherif gerçeği! F.Bahçe'de flaş Cherif gerçeği! 14:24
Mallorca-Espanyol Barcelona maçı bilgileri Mallorca-Espanyol Barcelona maçı bilgileri 14:14
Daha Eski
Como 1907 - AS Roma maçı bilgileri | Serie A Como 1907 - AS Roma maçı bilgileri | Serie A 14:01
Tedesco'dan Saran'a sitem telefonu! Tedesco'dan Saran'a sitem telefonu! 14:00
Liverpool - Tottenham maçı bilgileri! Liverpool - Tottenham maçı bilgileri! 13:27
MotoGP'de flaş gelişme! MotoGP'de flaş gelişme! 12:58
Natura Dünyası G. Birliği-Beşiktaş maçı notları Natura Dünyası G. Birliği-Beşiktaş maçı notları 12:45
İşte Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının VAR'ı! İşte Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının VAR'ı! 12:08