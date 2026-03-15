Goalball Dünya Şampiyonası’nda rakiplerimiz belli oldu!

IBSA tarafından ilk kez Asya kıtasında düzenlenecek olan 2026 IBSA Goalball Dünya Şampiyonası'na katılan son Avrupa şampiyonu kadın ve erkek Goalball milli takımlarının grupları ve rakipleri kura çekimiyle belli oldu. Kadın Goalball Milli Takımı, C Grubu'nda ev sahibi Çin, Büyük Britanya ve Meksika'yla, Erkek Goalball Milli Takımı ise X Grubu'nda Ukrayna, Kanada ve Venezuela ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulunan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak gurur duyduğumuz iki milli takıma sahibiz. Uluslararası arenada söz sahibi olmaya devam etmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl Finlandiya'da düzenlenen Goalball Avrupa Şampiyonası'nda kadın ve erkek milli takımlarımız şampiyon olarak İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletti. Şimdi önümüzde Dünya Şampiyonası var. İnanıyorum ki orada da göğsümüzü kabartacak bir performans sergileyeceğiz."

2026 IBSA Goalball Dünya Şampiyonası grupları ise şu şekilde...

KADINLAR

A Grubu: Japonya, Kanada, Ukrayna, Polonya

B Grubu: İsrail, ABD, Güney Kore, Arjantin

C Grubu: Türkiye, Çin, Büyük Britanya, Meksika

D Grubu: Brezilya, Finlandiya, Yunanistan, Şili

ERKEKLER

W Grubu: Brezilya, Çin, Cezayir, Mısır

X Grubu: Ukrayna, Türkiye, Kanada, Venezuela

Y Grubu: Japonya, İran, Finlandiya, Arjantin

Z Grubu: ABD, Almanya, İsrail, Tayland