Godin yine gündemde

Lemos transferinin ardından savunma için Tisserand'la da anlaşan Fenerbahçe'de gündeme yine Godin geldi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 00:14Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 06:50
Lemos transferinin ardından savunma için Tisserand'la da anlaşan Fenerbahçe'de gündeme yine Godin geldi. Sarı-lacivertlilerin İnter'in bonservis talep etmediği 34 yaşındaki stoperle tekrar temasa geçtiği iddia edildi. İtalyan ekibinin kadrosunda düşünmediği Uruguaylı yıldızın, Serie A ve La Liga takımlarıyla yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamadığı öğrenildi. Emre Belözoğlu'nun Atletico Madrid'den takım arkadaşı olan Godin'le görüşmelere devam ettiği ileri sürüldü.