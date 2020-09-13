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yine gündemde

Lemos transferinin ardından savunma için Tisserand'la da anlaşan 'de gündeme yine geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 00:14 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 06:50
Godin yine gündemde
Lemos transferinin ardından savunma için Tisserand'la da anlaşan 'de gündeme yine geldi. Sarı-lacivertlilerin İnter'in bonservis talep etmediği 34 yaşındaki stoperle tekrar temasa geçtiği iddia edildi. İtalyan ekibinin kadrosunda düşünmediği Uruguaylı yıldızın, Serie A ve takımlarıyla yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamadığı öğrenildi. Emre Belözoğlu'nun 'den takım arkadaşı olan Godin'le görüşmelere devam ettiği ileri sürüldü.