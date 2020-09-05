İtalyanlar duyurdu... Vedat Muriqi Lazio'da! İşte imza tarihi
Son dakika transfer haberi... Lazio'ya transferi yılan hikayesine dönen Vedat Muriqi hakkında İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Çizme basını, Lazio ve Fenerbahçe'nin, Kosovalı golcünün transferi konusunda anlaşmaya vardığını ve Muriqi'nin gelecek hafta Roma'ya giderek yeni takımına imza atacağını yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe ile Lazio arasında devam eden Vedat Muriqi görüşmeleri adeta yılan hikayesine dönerken, İtalyan basınından konuyla ilgili flaş bir iddia geldi.
Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, Lazio ile Fenerbahçe, Kosovalı golcünün transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Haberde; zorlu geçen müzakereler sonucu iki takımın da el sıkıştığı ve Muriqi'nin gelecek hafta Roma'ya giderek Lazio'ya imza atacağı belirtildi.
TRANSFER BEDELİNİ DE YAZDILAR!
Haberde ayrıca transferin detaylarına da yer verilirken, Lazio'nun bonservis bedeli olarak Fenerbahçe'ye 18.5 milyon eurosu peşin, 2 milyon eurosu da bonuslar olmak üzere toplam 20.5 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.
BASTOS ANLAŞMAYA DAHİL DEĞİL!
Öte yandan Fenerbahçe'nin Muriqi karşılığında Lazio'dan stoper Bastos'u takas olarak talep ettiği iddia edilmişti. Ancak haberde, Bastos'un bu transfere dahil olmayacağı ve yıldız oyuncusnun Lazio'da kalacağı belirtildi.
- 05.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İtalyanlar duyurdu... Vedat Muriqi Lazio'da! İşte imza tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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