İtalyanlar duyurdu... Vedat Muriqi Lazio'da! İşte imza tarihi

Fenerbahçe ile Lazio arasında devam eden Vedat Muriqi görüşmeleri adeta yılan hikayesine dönerken, İtalyan basınından konuyla ilgili flaş bir iddia geldi.

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, Lazio ile Fenerbahçe, Kosovalı golcünün transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde; zorlu geçen müzakereler sonucu iki takımın da el sıkıştığı ve Muriqi'nin gelecek hafta Roma'ya giderek Lazio'ya imza atacağı belirtildi.

TRANSFER BEDELİNİ DE YAZDILAR!

Haberde ayrıca transferin detaylarına da yer verilirken, Lazio'nun bonservis bedeli olarak Fenerbahçe'ye 18.5 milyon eurosu peşin, 2 milyon eurosu da bonuslar olmak üzere toplam 20.5 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.

BASTOS ANLAŞMAYA DAHİL DEĞİL!

Öte yandan Fenerbahçe'nin Muriqi karşılığında Lazio'dan stoper Bastos'u takas olarak talep ettiği iddia edilmişti. Ancak haberde, Bastos'un bu transfere dahil olmayacağı ve yıldız oyuncusnun Lazio'da kalacağı belirtildi.