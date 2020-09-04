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04 Eylül 2020, Cuma
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Son dakika haberi: 'dan flaş açıklaması!

Son dakika transfer haberi: Lazio'dan flaş Vedat Muriqi açıklaması!

'nin bir süredir ile pazarlıklarına devam ettiği ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibinin Inzaghi yaptığı açıklamasında, Kosovalı golcü ile ilgilendiklerini ve bu transfer için hazır olduklarını ifade etti.

İtalya Serie A ekibi 'nun Inzaghi, bir süredir gündeminde bulunan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Transfer süreciyle ilgili konuşan 44 yaşındaki teknik adam, "Vedat Muriqi ile ilgileniyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Diğer kulüpler de transfer pazarındalar ancak biz bu transfer için hazırız!" ifadelerini kullandı.

Simone Inzaghi, Vedat Muriqi dışında Fares ile de ilgilendiklerini ve yönetimin kendisine birkaç transfer sözü verdiğini duyurdu.

GÖRÜŞMELERDE FARK 1 MİLYONA İNDİ
ile Lazio arasındaki Vedat Muriqi görüşmelerinde artık sona gelindi. Lazio'nun ısrarlı bir şekilde kadrosuna katmak istediği Vedat için 'ye toplam 19 milyon euroyu bulan bir teklif yaptı ancak sarı-lacivertli yönetim 20 milyon euro direkt bonservis bedelinde diretiyor.

Vedat için Fenerbahçe'ye 16 milyon euro ve 3 milyon euro da bonus içeren bir teklif sunan Lazio, Fenerbahçe'nin bonusları da garanti ücretin içerisine alabileceği net 20 milyon euroluk bir ödeme istedi.

LAZIO'YA 5 YILLIK İMZA ATACAK
Lazio ile 5 yıllık sözleşme üzerinden yıllık 1.7 milyon euro artı bonuslar üzerinden anlaşan Vedat Muriqi de yaptığı açıklamada kulüplerin anlaşmasını beklediğini ve Fenerbahçe'nin kendisine kolaylık göstereceğine inandığını dile getirdi.



MURIQI İTALYANCA ÖĞRENİYOR!
Lazio'ya transfer olması beklenen Vedat Muriqi'nin İtalyanca öğrenmeye başladığı belirtildi. 26 yaşındaki santrfor geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Simone Inzaghi: Vedat Muriqi için görüşmelerimiz devam ediyor

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 17:10
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