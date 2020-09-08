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08 Eylül 2020, Salı
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Gündemin ilk maddesi lisans

Gündemin ilk maddesi lisans

Ligin başlamasına 3 gün kala harcama limiti nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkaramayan 'de geri sayım başladı.

Ligin başlamasına 3 gün kala harcama limiti nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkaramayan 'de geri sayım başladı. Birliği ile uzun süredir görüşme halinde olan sarı-lacivertliler, yapılacak anlaşmayı resmileştirmesinin ardından 11 transferine lisans çıkaracak.
  1. 8.9.2020
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