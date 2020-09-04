Son dakika: Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Eran Zahavi kulübünden ayrıldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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dakika: 'nin gündemindeki kulübünden ayrıldı!

Son dakika: Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Eran Zahavi kulübünden ayrıldı!

dakika haberine göre 'nin listesinde bulunan yıldız golcü , kulübü ile olan sözleşmesini feshetti. Deneyimli santrforun bu hamlesi sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı.

'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan 'de santrfor listesinin 1 numarasında bulunuyor. Sarı-lacivertli taraftarların transferini büyük bir heyecanla beklediği yıldız golcüden müjdeli haber geldi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ!
'nin gündeminde yer alan Eran Zahavi, kulübü ile olan sözleşmesini feshetti. 33 yaşındaki santrforun bu hamlesi sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA!
Guangzhou'dan ayrılan Eran Zahavi'nin Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı iddia ediliyor. Anlaşmaya göre Zahavi'nin sarı-lacivertli takımdan senelik 2.5 milyon euro alacağı belirtildi.

Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ifade edilen deneyimli golcünün Vedat Muriqi'nin Lazio'ya gitmesinin ardından resmen açıklanması bekleniyor.

'de 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem bir istatistiğe imza atan Eran Zahavi'den Fenerbahçe taraftarı çok şey bekliyor.

Ahmet Selim Kul: Fenerbahçe dünya yıldızı transfer edecek

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 17:05
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