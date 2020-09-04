Son dakika: Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Eran Zahavi kulübünden ayrıldı!
Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan yıldız golcü Eran Zahavi, kulübü Guangzhou ile olan sözleşmesini feshetti. Deneyimli santrforun bu hamlesi sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'de santrfor listesinin 1 numarasında Eran Zahavi bulunuyor. Sarı-lacivertli taraftarların transferini büyük bir heyecanla beklediği yıldız golcüden müjdeli haber geldi.
SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Eran Zahavi, kulübü Guangzhou ile olan sözleşmesini feshetti. 33 yaşındaki santrforun bu hamlesi sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı.
2+1 YILLIK ANLAŞMA!
Guangzhou'dan ayrılan Eran Zahavi'nin Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı iddia ediliyor. Anlaşmaya göre Zahavi'nin sarı-lacivertli takımdan senelik 2.5 milyon euro alacağı belirtildi.
Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ifade edilen deneyimli golcünün Vedat Muriqi'nin Lazio'ya gitmesinin ardından resmen açıklanması bekleniyor.
Çin'de 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem bir istatistiğe imza atan Eran Zahavi'den Fenerbahçe taraftarı çok şey bekliyor.
- 04.09.2020
- Güncelleme: 04.09.2020 17:05
- Son dakika transfer haberi: Lazio'dan flaş Vedat Muriqi açıklaması!
- Galatasaray'da Hakan Balta ve Selçuk İnan'ın yeni görevi belli oldu!
- Altın fiyatları son dakika! 4 Eylül 2020 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar?
- Victor Lapena 2023'e kadar Fenerbahçe Öznur Kablo'da!
- Son dakika: Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Eran Zahavi kulübünden ayrıldı!
- Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 6 ayrılık birden
- Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor
- Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu
- Galatasaray Gaziantep maçına kadar iki transferi bitirmek istiyor!
- Galatasaray'a transfer şoku! Masadan kalktılar
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Eran Zahavi kulübünden ayrıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.