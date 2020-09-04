Son dakika haberi: Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Takımdan ayrılacak mı! Menajerinden resmi açıklama geldi

Son dakika haberi: 'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Son dakika haberi: Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

'de takımdan ayrılacağı iddia edilen oyunculardan biri olan 'ın menajerinden açıklamalar geldi. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri ayrılık iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Yeni sezonda üst üste transferlere imza atan 'de 'ın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada Sadık'ın ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

27 yaşındaki futbolcunun menajeri Tuncay Maldan Spor'a yaptığı açıklamada, "Sadık Çiftpınar için bize veya Fenerbahçe'ye gelen bir teklif yok." dedi.

"FENERBAHÇE'DE MUTLU"
Oyuncusunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirten Maldan, "Sadık, ayrılmayı düşünmüyor. Fenerbahçe'nin de kendisini göndermek veya takasta kullanmak gibi bir düşüncesi yok. Sürekli bu tarz haberler çıkıyor ve oyuncuma zarar veriyor. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor." şeklinde konuştu.

  1. 04.09.2020
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