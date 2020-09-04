Son dakika haberi: Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı iddia edilen oyunculardan biri olan Sadık Çiftpınar'ın menajerinden açıklamalar geldi. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri ayrılık iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Yeni sezonda üst üste transferlere imza atan Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada Sadık'ın ayrılmayı düşünmediğini söyledi.
27 yaşındaki futbolcunun menajeri Tuncay Maldan TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Sadık Çiftpınar için bize veya Fenerbahçe'ye gelen bir teklif yok." dedi.
"FENERBAHÇE'DE MUTLU"
Oyuncusunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirten Maldan, "Sadık, ayrılmayı düşünmüyor. Fenerbahçe'nin de kendisini göndermek veya takasta kullanmak gibi bir düşüncesi yok. Sürekli bu tarz haberler çıkıyor ve oyuncuma zarar veriyor. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor." şeklinde konuştu.
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