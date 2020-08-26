Fenerbahçe'ye süper golcü geliyor! Eran Zahavi için görüşme tarihi...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Enner Valencia ile anlaşma sağlayan sarı lacivertlilerin kısa süre önce gündemine Eran Zahavi de gelmişti. İsrail basını, konu ile ilgili detaylı bir haberi okuyucularıyla paylaşırken, oyuncunun temsilcilerinin İstanbul'a geleceği tarihi açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya yüksek bonservis rakamıyla satmaya hazırlanan Fenerbahçe, en az Kosovalı golcü kadar kaliteli ve rakip fileleri havaladıracak bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
İsrail basınında yer alan bilgilere göre şu anda aktif futbol yaşantısını Çin'de sürdüren Eran Zahavi, sarı lacivertlilere önerildi.
Kulübünde yaşadığı sorunlar nedeniyle bonservisini eline alması beklenilen yıldız golcünün temsilcilerinin Fenerbahçe'ye 1 milyon euro imza parası ve 2.5 milyon euroluk yıllık maaş teklifi yaptığı ifade edildi.
GELECEK HAFTA GELİYORLAR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zahavi'nin menajerleri, önümüzdeki hafta Fenerbahçe Kulübü ile görüşmek üzere İstanbul'a gelecek ve resmi imzayı atmak için masaya oturacak.
FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTİYOR
Öte yandan Zahavi'nin Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ve bu transferin sonlanmasına onay verdiği kaydedildi.
Eran Zahavi, bu sezon Çin kulübü Guangzhou R&F'de 7 maça çıkarken 4 gol 1 asistle oynamıştı.
TAM BİR GOL MAKİNESİ
Eran Zahavi, şimdiye dek Guangzhou R&F'de 117 maçta 103 gol 31 asist, Hapoel Tel Aviv'de 127 maçta 33 gol 10 asist ve Maccabi Tel Aviv'de 156 maçta 121 gol 14 asist üretti.
- 26.08.2020
- Güncelleme: 26.08.2020 13:54
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'ye süper golcü geliyor! Eran Zahavi için görüşme tarihi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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