Fenerbahçe'ye süper golcü geliyor! Eran Zahavi için görüşme tarihi...

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya yüksek bonservis rakamıyla satmaya hazırlanan Fenerbahçe, en az Kosovalı golcü kadar kaliteli ve rakip fileleri havaladıracak bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre şu anda aktif futbol yaşantısını Çin'de sürdüren Eran Zahavi, sarı lacivertlilere önerildi.

Kulübünde yaşadığı sorunlar nedeniyle bonservisini eline alması beklenilen yıldız golcünün temsilcilerinin Fenerbahçe'ye 1 milyon euro imza parası ve 2.5 milyon euroluk yıllık maaş teklifi yaptığı ifade edildi.

GELECEK HAFTA GELİYORLAR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zahavi'nin menajerleri, önümüzdeki hafta Fenerbahçe Kulübü ile görüşmek üzere İstanbul'a gelecek ve resmi imzayı atmak için masaya oturacak.

FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTİYOR

Öte yandan Zahavi'nin Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ve bu transferin sonlanmasına onay verdiği kaydedildi.

Eran Zahavi, bu sezon Çin kulübü Guangzhou R&F'de 7 maça çıkarken 4 gol 1 asistle oynamıştı.

TAM BİR GOL MAKİNESİ

Eran Zahavi, şimdiye dek Guangzhou R&F'de 117 maçta 103 gol 31 asist, Hapoel Tel Aviv'de 127 maçta 33 gol 10 asist ve Maccabi Tel Aviv'de 156 maçta 121 gol 14 asist üretti.