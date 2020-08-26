Son dakika: Fenerbahçe'ye süper golcü geliyor! Eran Zahavi için gelecek hafta... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Transfer tarihi belli oldu! Süper golcü Fenerbahçe'ye...

'ye süper golcü geliyor! için görüşme tarihi...

Fenerbahçe'ye süper golcü geliyor! Eran Zahavi için görüşme tarihi...

'de son dakika haberi... Enner Valencia ile anlaşma sağlayan sarı lacivertlilerin kısa süre önce gündemine de gelmişti. İsrail basını, konu ile ilgili detaylı bir haberi okuyucularıyla paylaşırken, oyuncunun temsilcilerinin İstanbul'a geleceği tarihi açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya yüksek bonservis rakamıyla satmaya hazırlanan , en az Kosovalı golcü kadar kaliteli ve rakip fileleri havaladıracak bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre şu anda aktif futbol yaşantısını Çin'de sürdüren , sarı lacivertlilere önerildi.

Kulübünde yaşadığı sorunlar nedeniyle bonservisini eline alması beklenilen yıldız golcünün temsilcilerinin Fenerbahçe'ye 1 milyon euro imza parası ve 2.5 milyon euroluk yıllık maaş teklifi yaptığı ifade edildi.

GELECEK HAFTA GELİYORLAR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zahavi'nin menajerleri, önümüzdeki hafta Fenerbahçe Kulübü ile görüşmek üzere İstanbul'a gelecek ve resmi imzayı atmak için masaya oturacak.

FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTİYOR
Öte yandan Zahavi'nin Fenerbahçe'ye olmaya sıcak baktığı ve bu transferin sonlanmasına onay verdiği kaydedildi.

Eran Zahavi, bu sezon Çin kulübü Guangzhou R&F'de 7 maça çıkarken 4 gol 1 asistle oynamıştı.

TAM BİR GOL MAKİNESİ
Eran Zahavi, şimdiye dek Guangzhou R&F'de 117 maçta 103 gol 31 asist, Hapoel Tel Aviv'de 127 maçta 33 gol 10 asist ve Maccabi Tel Aviv'de 156 maçta 121 gol 14 asist üretti.

  1. 26.08.2020
  2. Güncelleme: 26.08.2020 13:54
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye süper golcü geliyor! Eran Zahavi için görüşme tarihi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA