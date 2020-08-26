Son dakika: Fenerbahçe'den 44 milyonluk transfer teklifi iddiası! Angelo Fulgini... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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'den 44 milyonluk teklifi iddiası! ...

Fenerbahçe'den 44 milyonluk transfer teklifi iddiası! Angelo Fulgini...

'de son dakika haberi... İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre sarı lacivertliler, şu anda Fransız ekibi Angers'te forma giyen 'nin peşine düştü ve teklifini yaptı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de son dakika haberi... Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak isteyen sarı lacivertliler, imzalarını birer birer attırırken, bu kez sürpriz bir isme kancayı attı.

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Kanarya, orta sahayı domine edecek bir isim için resmi teklifini sundu.

44 MİLYON TL'LİK TEKLİF
Daha önce kadrosuna Caner Erkin, Gökhan Gönül, Sosa, Thiam, Novak gibi isimleri katan ve bu isimlere herhangi bir bonservis ücreti vermeyen sarı lacivertliler, bu kez yaptığı teklifte (5 Milyon euro) 44 milyon TL önerdi.

O İSİM ANGELO FULGINI!
Tuttomercato'nun haberine göre şu anda Fransa Lig 1 ekibi Angers forması giyen için Fenerbahçe ile beraber Dinamo Moskova da teklif yaptı.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ
Öte yandan Angers başkanının şu an için bu teklifi reddettiği ifade edilirken, sarı lacivertlilerin oyuncu için yaniden hazırlık yapacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN 12. TRANSFERİ

Sarı lacivertliler, yaz transfer dönemi boyunca Barış Sungur, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Jose Sosa, Filip Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek'e imza attırmıştı.

Mauricio Lemos ve Enner Valencia'nın da imzayı beklenilirken, Fulgini'nin da sarı lacivertlilere katılması halinde bu, Fenerbahçe'nin 12. transferi olacak.

  1. 26.08.2020
  2. Güncelleme: 26.08.2020 12:23
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