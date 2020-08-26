Son dakika: Enner Valencia Fenerbahçe için geliyor
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Vedat Muriqi'yi İtalya Serie A ekibi Lazio'ya hatrı sayılır bir rakamla satmayı planlayan sarı lacivertliler, yeni golcüsüne kavuşmanın heyecanını yaşıyor. A Spor'un haberine göre Enner Valencia'nın İstanbul'a geleceği saat belli oldu.
Fenerbahçe transferde mutlu sona çok yaklaştı... Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmayı planlayan ve görüşmelerde son aşamaya gelen Kanarya, Kosovalı golcünün yerine getireceği ismi buldu.
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, son olarak Meksika Ligi ekiplerinden Tigres forması giyen Enner Valencia'yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Ekvadorlu golcü, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.50'de İstanbul'a gelecek ve kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Enner Valencia, kariyeri boyunca toplamda 89 gol kaydederken 46 asist üretmişti.
- 26.08.2020
- Güncelleme: 26.08.2020 11:31
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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