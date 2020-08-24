Son dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın eşi corona virüsü oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldızın eşi corona virüsü oldu!

Son dakika: 'de 'nın eşi corona virüsü oldu

Son dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın eşi corona virüsü oldu

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin yıldız ismi 'nın eşi Carolina Alurralde, corona virüsü (koronavirüs) olduğunu duyurdu.

'nin yeni transferi 'nın eşi Carolina Alurralde, corona virüsüna yakalandığını duyurdu.

Carolina Alurralde, Instagram hesabından açıklamada bulunurken koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu ve 14 gün boyunca evde karantina altında kalacağını belirtti.

FENERBAHÇE: 1 FUTBOLCUDA TEST SONUCU POZİTİF

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, yaptığı resmi açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir." demişti.

  1. 24.08.2020
  2. Güncelleme: 24.08.2020 16:23
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