Son dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın eşi corona virüsü oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Ernesto Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, corona virüsüna yakalandığını duyurdu.

Carolina Alurralde, Instagram hesabından açıklamada bulunurken koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu ve 14 gün boyunca evde karantina altında kalacağını belirtti.

FENERBAHÇE: 1 FUTBOLCUDA TEST SONUCU POZİTİF

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, yaptığı resmi açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir." demişti.