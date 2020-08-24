Son dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın eşi corona virüsü oldu
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin yıldız ismi Jose Ernesto Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, corona virüsü (koronavirüs) olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Ernesto Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, corona virüsüna yakalandığını duyurdu.Carolina Alurralde, Instagram hesabından açıklamada bulunurken koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu ve 14 gün boyunca evde karantina altında kalacağını belirtti.
FENERBAHÇE: 1 FUTBOLCUDA TEST SONUCU POZİTİF
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, yaptığı resmi açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir." demişti.
- 24.08.2020
- Güncelleme: 24.08.2020 16:23
- Son dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın eşi corona virüsü oldu
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın eşi corona virüsü oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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