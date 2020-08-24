Fenerbahçe'de Novak ve Sinan Gümüş'ün sağlık kontrolleri yapıldı
Fenerbahçe Spor Kulübü, yaptığı resmi açıklama yeni transferler Filip Novak ve Sinan Gümüş'ün sağlık kontrollerinin yaptırıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, Filip Novak ve Sinan Gümüş'ün sağlık kontrollerinden geçirildiğini duyurdu.
Sarı lacivertlilerin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Yeni transferlerimiz Sinan Gümüş ve Filip Novak, Kulübümüz ve Acıbadem arasından imzalanan sponsorluk anlaşması çerçevesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcularımız; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcuların sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı."
- 24.08.2020
- Güncelleme: 24.08.2020 16:11
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- Fenerbahçe'de Novak ve Sinan Gümüş'ün sağlık kontrolleri yapıldı
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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