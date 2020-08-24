Fenerbahçe'de Novak ve Sinan Gümüş'ün sağlık kontrolleri yapıldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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'de Novak ve 'ün sağlık kontrolleri yapıldı

Fenerbahçe'de Novak ve Sinan Gümüş'ün sağlık kontrolleri yapıldı

Spor Kulübü, yaptığı resmi açıklama yeni transferler ve 'ün sağlık kontrollerinin yaptırıldığını açıkladı.

, ve 'ün sağlık kontrollerinden geçirildiğini duyurdu.

Sarı lacivertlilerin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Yeni transferlerimiz Sinan Gümüş ve Filip Novak, Kulübümüz ve Acıbadem arasından imzalanan sponsorluk anlaşması çerçevesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcularımız; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcuların sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı."

  1. 24.08.2020
  2. Güncelleme: 24.08.2020 16:11
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