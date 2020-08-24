Alper Potuk Göztepe'ye doğru! Transfer imzaya kaldı
Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'un yeni adresi belli oluyor. Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor ve Hatayspor'un gündeminde olan tecrübeli futbolcunun İzmir ekibi Göztepe ile imza aşamasına geldiği kaydedildi.
Süper Lig'de transferde Kocaelisporlu forvet Burak ve Hataysporlu ön libero Kubilay'dan sonra son olarak Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı golcü Brown Ideye ile sözleşme imzalayan Göztepe, art arda bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'un peşine düştü.
ALPER İZMİR TEMSİLCİSİNE DAHA YAKIN
Yönetim, Alper'in menajeriyle bağlantıya geçerek nabız yoklarken yarın futbolcu ile bir araya gelerek transferi sonlandırmaya çalışacak. Alper Potuk'a Süper Lig'in yeni ekipleri Hatayspor ve BB Erzurumspor'un da teklif götürdüğü öğrenilirken, on numara mevkiinde oynayan yıldızın İzmir'e daha yakın olduğu gelen haberler arasında.
Eskişehir altyapısından yetişen futbolcu 2013'te transfer olduğu Fenerbahçe'de 7 sezondur forma giyiyordu. Bir dönem milli formayı da giyen Alper, Süper Lig'de 253 resmi maça çıktı.
Oyunculara teklifini ileten yönetimin bu hafta içinde imza şov yapmayı planladığı ifade edildi.
- 24.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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