Alper Potuk Göztepe'ye doğru! Transfer imzaya kaldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu!

'ye doğru! Transfer imzaya kaldı

Alper Potuk Göztepe'ye doğru! Transfer imzaya kaldı

'den ayrılan 'un yeni adresi belli oluyor. ekiplerinden Erzurumspor ve Hatayspor'un gündeminde olan tecrübeli futbolcunun İzmir ekibi ile imza aşamasına geldiği kaydedildi.

'de transferde Kocaelisporlu forvet Burak ve Hataysporlu ön libero Kubilay'dan sonra son olarak 'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı golcü Brown Ideye ile sözleşme imzalayan , art arda bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, 'den ayrılan 'un peşine düştü.

ALPER İZMİR TEMSİLCİSİNE DAHA YAKIN
Yönetim, Alper'in menajeriyle bağlantıya geçerek nabız yoklarken yarın futbolcu ile bir araya gelerek transferi sonlandırmaya çalışacak. Alper Potuk'a Süper Lig'in yeni ekipleri Hatayspor ve BB Erzurumspor'un da teklif götürdüğü öğrenilirken, on numara mevkiinde oynayan yıldızın İzmir'e daha yakın olduğu gelen haberler arasında.

Eskişehir altyapısından yetişen futbolcu 2013'te transfer olduğu Fenerbahçe'de 7 sezondur forma giyiyordu. Bir dönem milli formayı da giyen Alper, Süper Lig'de 253 resmi maça çıktı.

Oyunculara teklifini ileten yönetimin bu hafta içinde imza şov yapmayı planladığı ifade edildi.

  1. 24.08.2020
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