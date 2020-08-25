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25 Ağustos 2020, Salı
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Cisse iddiası

Cisse iddiası

Vedat Muriqi'nin satılması halinde forvete takviye yapacak olan , bu bölgede de alternatifli bir kadro kurmayı planlıyor.

Vedat Muriqi'nin satılması halinde forvete takviye yapacak olan , bu bölgede de alternatifli bir kadro kurmayı planlıyor. Hulk ve Enner Valencia gibi isimlerin gündemde olduğu sarı-lacivertlilerde yeni bir isim listeye girdi. Teknik direktör Erol Bulut'un 'dan öğrencisi olan 'nin transferi konusunda yönetime talepte bulunduğu iddia edildi. Güney ekibiyle sözleşmesi sona eren Senegalli forvet, geçtiğimiz sezon forma giydiği 38 resmi maçta 26 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de asist yaptı.

  1. 25.8.2020
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