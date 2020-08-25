Cisse iddiası
Vedat Muriqi'nin satılması halinde forvete takviye yapacak olan Fenerbahçe, bu bölgede de alternatifli bir kadro kurmayı planlıyor.
Vedat Muriqi'nin satılması halinde forvete takviye yapacak olan Fenerbahçe, bu bölgede de alternatifli bir kadro kurmayı planlıyor. Hulk ve Enner Valencia gibi isimlerin gündemde olduğu sarı-lacivertlilerde yeni bir isim listeye girdi. Teknik direktör Erol Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi olan Papiss Cisse'nin transferi konusunda yönetime talepte bulunduğu iddia edildi. Güney ekibiyle sözleşmesi sona eren Senegalli forvet, geçtiğimiz sezon forma giydiği 38 resmi maçta 26 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de asist yaptı.
- 25.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cisse iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.