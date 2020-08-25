Godin çılgınlığı! ‘Come to Fenerbahçe’

12. adam, Godin için sosyal medyada harekete geçti. Fenerbahçe'nin gündeminde olan Uruguaylı stoperin instagram hesabında paylaştığı son fotoğrafın altına binlerce taraftar, sarı-lacivert kalp emojileri koyup, "Come to Fenerbahçe" yazdı. Bu arada Emre Belözoğlu'nun Atletico Madrid'den eski takım arkadaşı 34 yaşındaki futbolcuyla temaslarını sürdürdüğü belirtilirken taraftarların bu mesajları Diego Godin'i etkiledi.