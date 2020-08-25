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25 Ağustos 2020, Salı
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çılgınlığı! ‘Come to

Godin çılgınlığı! ‘Come to Fenerbahçe’

12. adam, için harekete geçti. 'nin gündeminde olan Uruguaylı stoperin instagram hesabında paylaştığı altına binlerce taraftar, sarı-lacivert kalp emojileri koyup, "Come to Fenerbahçe" yazdı.

12. adam, için harekete geçti. 'nin gündeminde olan Uruguaylı stoperin instagram hesabında paylaştığı altına binlerce taraftar, sarı-lacivert kalp emojileri koyup, "Come to Fenerbahçe" yazdı. Bu arada Emre Belözoğlu'nun 'den eski takım arkadaşı 34 yaşındaki futbolcuyla temaslarını sürdürdüğü belirtilirken taraftarların bu mesajları Diego Godin'i etkiledi.

  1. 25.8.2020
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