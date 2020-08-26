Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

BAKASETAS

Erol Bulut'un alınması konusunda ısrarcı olduğu Yunan futbolcu için para+takas yoluyla transferi bitirmek isteyen Fenerbahçe, görüşmelerde tüm şartları zorluyor.

MAURICIO LEMOS

Formasını giydiği Las Palmas'ın yapılan görüşmelerin ardından Mauricio Lemos dün akşam İstanbul'a geldi. Lemos'un kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

MARCEL TISSERAND

Fenerbahçe'de, ilk hedef stoper eksikliğini gidermek. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı transfer etmek için girişimlerine devam ediyor.

MARIO MANDZUKIC

Geçtiğimiz sezon Al Duhail ile kısa süren bir macera yaşayan Mario Mandzukic, sarı-lacivertlilerin listesinde ilk sıraya girdi. Vedat Muriç'i satacak olan Kanarya, 34 yaşındaki golcüyle temasa da geçti. Fenerbahçe'nin Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen 34 yaşındaki forvet için tüm şartları zorladığı kaydedildi. Uzun süre Galatasaray'ın da gündeminde kalan 1.90'lık Hırvat yıldızın senelik 5 milyon euro'dan kapıyı açtığı belirtilirken sarı-lacivertlilerin net 3 milyon euro'da direttiği ifade edildi.

VISCA

Başakşehir ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusuna karşılık iki yıldızını da gözden çıkaran yönetim, bir miktar para ödemeyi de kabul ediyor. Başakşehir'in Visca'ya karşılık takasta Ozan Tufan artı para istediği belirtilirken, Fenerbahçe Deniz Türüç ve Serdar Aziz'i öneriyor. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun önceki gün bir restaurantta buluştuğu Edin Visca'nın da Fenerbahçe formasını giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

MAXIMILIANO ROMERO

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için son aday Maximiliano Romero oldu. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin Romero teklifi de belli oldu. Fenerbahçe Maximiliano Romero için oyuncunun kulübü PSV'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

HULK

Fenerbahçe'de forvet hedeflerinden biri de dünyaca ünlü yıldız golcü Hulk oldu. Fenerbahçe'nin Hulk'un menajeriyle pazarlık masasına oturduğu ve oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği ifade edildi.

HIGUAIN

Vedat Muriqi'nin İtalya Serie A ekibi Lazio ile her konuda anlaşma sağlamasının ardından santrfor arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de Gonzalo Higuain de gündemde yer alan futbolculardan biri oldu. Pirlo, Higuain'in gündemlerinde olmadığını duyurdu.

LIVAJA

Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan isimlerden Livaja, AEK'nın sözleşme teklifine olumsuz yanıt verdi. Menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edilen Hırvat yıldız, gelecek sezon bitecek sözleşmesini uzatmadı. 27 yaşındaki oyuncu için Yunan basınında ülkeden ayrılmak istediği ileri sürülmüştü.

ERAN ZAHAVI

Kariyerini Çin'de sürdüren Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe bu transfere onay vermesi durumunda, Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan İsrailli golcü için bonservis ödemeyecek. Yıllık 2,5 milyon euro maaş talep eden Zahavi, 1 milyon euro da imza parası istiyor.