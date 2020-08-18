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18 Ağustos 2020, Salı
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unutulmadı

17 Ağustos unutulmadı

, 1999 yılında yaşanan 'nin 21. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri unutmadı.

, 1999 yılında yaşanan 'nin 21. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri unutmadı. Sarılacivertliler, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; yakınlarına ve ulusumuza bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 18.8.2020
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