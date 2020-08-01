Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi ve transfer müjdesi! İtalya'dan görüşmeye geliyorlar
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri... Sezonun sona ermesiyle beraber iyi bir teklif gelmesi halinde satışına onay verilecek Vedat Muriqi konusunda önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan medyası konu ile ilgili yazdığı haberde Kosovalı golcü ile transfer görüşmesi yapmak üzere Serie A kulübünün yöneticisinin gelmeye hazırlandığını duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber geliyor... Sarı lacivertlilerin, iyi bir teklif gelmesi halinde satışına onay vereceği Vedat Muriqi için Serie A kulübü Lazio geliyor.
Tuttomercato'nun konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin aklındaki 1 numaralı isim Muriqi.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 17 gol attığı hatırlatılan Muriqi ile ilgili yazılan haberin detaylarında, Kosovalı golcü için "Güçlü, takım oyununa sahip çıkıyor" denildi.
26 YAŞINDA VE EN İYİSİNE HAZIR!
Öte yandan Muriqi için 'oynayabileceği en iyi lige hazır' yorumu yapılırken, Napoli ve Tottenham'ın da oyuncuyla ilgilendiği ancak bu 2 kulübün daha sonra başka golcülerin peşine düştüğü, bu sebeple en güçlü adayın Lazio olduğu aktarıldı.
- 01.08.2020
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Yorum
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi ve transfer müjdesi! İtalya'dan görüşmeye geliyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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