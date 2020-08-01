Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Darri için flaş sözler! Emre Belözoğlu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi için flaş sözler! Emre Belözoğlu...

'nin yeni transferi için flaş sözler! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Darri için flaş sözler! Emre Belözoğlu...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin kısa süre önce kadrosuna kattığı iddia edilen Karagümrüklü için, bir kulüp yetkilisi konuştu. Buna göre o isim, Darri'yi, Emre Belözoğlu'nun yetiştirebileceği kanaatinde.

Karagümrük'ün Adana Demirspor'u yenip Süper Lig'e yükseldiği 1. Lig play-off final maçını birçok F.Bahçeli ayrı bir gözle izledi...

İstanbul ekibinin sol kanadında oynayan ve ismi F.Bahçe ile anılan Brahim , mücadeleyi izleyen ve hakkındaki yorumlarını sosyal medyada paylaşan sarı lacivertli taraftarları adeta ikiye böldü.

25 yaşındaki oyuncuyu Hürriyet, Karagümrük'ün içinden yetkili bir ağıza sordu. "F.Bahçe Darri'yi neden tercih etmeli?' diye sorulan soruya alınan yanıt şu şekilde oldu;

'ONA AYRI TOP LAZIM!'

'Darri topla oynamayı çok seven bir yapıya sahip. Hatta ben bir maçtan sonra, "Senin mutlu olman için sana ayrı bir top vermek lazım!" diye kendisini eleştirdim. Ayağında çok top tutsa da çalımları ve şık hareketleriyle izleyenleri heyecanlandırıyor...

"Kime benzetirsiniz?" derseniz, eski G.Saraylı Suat Kaya'ya benzeyen bir stili var. Zaman zaman ayağında çok top tutma hastalığı el freni olabiliyor ama Emre Belözoğlu onu kenara çekip düzeltir. Ayağında çok top tutmayan bir Darri, yetenekleri ve hırsıyla bence 'de oynar.

  1. 01.08.2020
  2. Güncelleme: 01.08.2020 09:48
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin yeni transferi Darri için flaş sözler! Emre Belözoğlu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA