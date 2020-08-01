Fenerbahçe'nin yeni transferi Darri için flaş sözler! Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin kısa süre önce kadrosuna kattığı iddia edilen Karagümrüklü Darri için, bir kulüp yetkilisi konuştu. Buna göre o isim, Darri'yi, Emre Belözoğlu'nun yetiştirebileceği kanaatinde.
Karagümrük'ün Adana Demirspor'u yenip Süper Lig'e yükseldiği 1. Lig play-off final maçını birçok F.Bahçeli ayrı bir gözle izledi...
İstanbul ekibinin sol kanadında oynayan ve ismi F.Bahçe ile anılan Brahim Darri, mücadeleyi izleyen ve hakkındaki yorumlarını sosyal medyada paylaşan sarı lacivertli taraftarları adeta ikiye böldü.
25 yaşındaki oyuncuyu Hürriyet, Karagümrük'ün içinden yetkili bir ağıza sordu. "F.Bahçe Darri'yi neden tercih etmeli?' diye sorulan soruya alınan yanıt şu şekilde oldu;
'ONA AYRI TOP LAZIM!'
'Darri topla oynamayı çok seven bir yapıya sahip. Hatta ben bir maçtan sonra, "Senin mutlu olman için sana ayrı bir top vermek lazım!" diye kendisini eleştirdim. Ayağında çok top tutsa da çalımları ve şık hareketleriyle izleyenleri heyecanlandırıyor...
"Kime benzetirsiniz?" derseniz, eski G.Saraylı Suat Kaya'ya benzeyen bir stili var. Zaman zaman ayağında çok top tutma hastalığı el freni olabiliyor ama Emre Belözoğlu onu kenara çekip düzeltir. Ayağında çok top tutmayan bir Darri, yetenekleri ve hırsıyla bence Fenerbahçe'de oynar.
- 01.08.2020
- Güncelleme: 01.08.2020 09:48
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Darri için flaş sözler! Emre Belözoğlu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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