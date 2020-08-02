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02 Ağustos 2020, Pazar
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Hayırdır King!

Hayırdır King!

Bournemouth'un Norveçli forveti JR, instagram hikayesinden forması giymiş oğlunu paylaşınca, "F.Bahçe'ye mi geliyor?" yorumları yapıldı.

Bournemouth'un Norveçli forveti JR, instagram hikayesinden forması giymiş oğlunu paylaşınca, "F.Bahçe'ye mi geliyor?" yorumları yapıldı. 28 yaşındaki golcünün Transfermarkt'taki piyasa değeri 16 milyon euro!
  1. 2.8.2020
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