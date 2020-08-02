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02 Ağustos 2020, Pazar
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Alpaslan bayram ertesi

Alpaslan bayram ertesi

Savunmanın göbeğini güçlendirmek isteyen , Göztepeli 'ün transferi için de önemli yol kat etti.

Savunmanın göbeğini güçlendirmek isteyen , Göztepeli 'ün transferi için de önemli yol kat etti. 27 yaşındaki stoper için kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığı gelen haberler arasında. Alpaslan'ın menajeri bayram sonrası görüşme olacağını açıkladı. Bu sezon 7 gol atan Öztürk, stoperin yanı sıra ön liberoda da görev alabiliyor.

Alpaslan Öztürk Fenerbahçe yolunda

  1. 2.8.2020
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