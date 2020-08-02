Alpaslan bayram ertesi

Savunmanın göbeğini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün transferi için de önemli yol kat etti. 27 yaşındaki stoper için kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığı gelen haberler arasında. Alpaslan'ın menajeri bayram sonrası görüşme olacağını açıkladı. Bu sezon 7 gol atan Öztürk, stoperin yanı sıra ön liberoda da görev alabiliyor.