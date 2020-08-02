Alpaslan bayram ertesi
Savunmanın göbeğini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün transferi için de önemli yol kat etti.
Savunmanın göbeğini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün transferi için de önemli yol kat etti. 27 yaşındaki stoper için kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığı gelen haberler arasında. Alpaslan'ın menajeri bayram sonrası görüşme olacağını açıkladı. Bu sezon 7 gol atan Öztürk, stoperin yanı sıra ön liberoda da görev alabiliyor.
- 2.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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