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02 Ağustos 2020, Pazar
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Alper yol ayrımında

Alper yol ayrımında

Kadroda düşünülmeyen teklifleri değerlendiriyor. ve 'nin ciddi şekilde ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncunun ücrette anlaşması halinde ayrılması bekleniyor.

Kadroda düşünülmeyen teklifleri değerlendiriyor. ve 'nin ciddi şekilde ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncunun ücrette anlaşması halinde ayrılması bekleniyor. , Alper için gerekli kolaylı sağlamaya hazır.
  1. 2.8.2020
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