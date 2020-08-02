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02 Ağustos 2020, Pazar
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Ramazan ve Yasir yedekte

Ramazan ve Yasir yedekte

Yabancı kuralı ertelendi ancak seneye devreye girecek. Bu yüzden kadrodaki yerli oyuncu sayısının artırılmasına hala önem veren , eski oyuncuları (24 yaş/sol bek) ve 'i (24 yaş/ sağ bek) yedekte bekletiyor.

Yabancı kuralı ertelendi ancak seneye devreye girecek. Bu yüzden kadrodaki yerli oyuncu sayısının artırılmasına hala önem veren , eski oyuncuları (24 yaş/sol bek) ve 'i (24 yaş/ sağ bek) yedekte bekletiyor. İki oyuncunun durumlarını soran yönetim, Erol Bulut'un istemesi halinde geri alma opsiyonlarını kullanacak.
  1. 2.8.2020
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