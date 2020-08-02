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02 Ağustos 2020, Pazar
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Eliasson için top Bristol’de

Eliasson için top Bristol’de

Kanatlar için düşünülen 'un transferi zora girdi. 24 yaşındaki isme teklif götürülmüştü. Ancak , opsiyon hakkını kullanıp oyuncunun sözleşmesini bir yıl uzattı.

Kanatlar için düşünülen 'un transferi zora girdi. 24 yaşındaki isme teklif götürülmüştü. Ancak , opsiyon hakkını kullanıp oyuncunun sözleşmesini bir yıl uzattı. Serbest statüden çıkan Eliasson için iş Bristol'ün kararına kaldı.
  1. 2.8.2020
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