Fenerbahçeli Sadık'a müjde! Erol Bulut gelirse...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Bu sezon yaşadığı ağır sakatlıklar sebebiyle sarı lacivertlilerde forma giymekte zorlanan Sadık Çiftpınar, gelecek sezonu dört gözle bekliyor. Kısa süre içerisinde Erol Bulut'u açıklamayı düşünen Fenerbahçe'de Sadık, eski hocası ile çıkışa geçmek istiyor.
Aytemiz Alanyaspor'la başarılı bir sezon geçiren Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başına geçmek için gün sayıyor...
45 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertli takımda işbaşı yapması, en çok uzun süredir forma giyemeyen tecrübeli oyuncuyu sevindirecek.
YENİ SEZONDA SADIK
Sakatlığı sebebiyle aralık ayında sezonu kapatan Sadık, yeni sezona çok farklı hazırlanıyor.
Ön çapraz bağlarının kopması sonrası ameliyat olan ve takımdan 6 aydır uzak kalan deneyimli stoper öncelikle sağlığına kavuştu. Yaptığı bireysel antrenmanların ardından takım çalışmalarına da son günlerde katılmıştı.
DETAYLI HESAPLAR
Milliyet'in haberine göre, bu sezon yaşanan stoper sıkıntısı sebebiyle şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe'de Sadık'ın takıma dönüşü büyük önem taşıyor. Transfer limitleri sebebiyle yönetim transfer yaparken çok detaylı hesaplar yapmak zorunda.
Sadık için bir başka önemli konu ise eski teknik direktörü Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin başına geçmesi oldu.
EROL BULUT SADIK'I ÖVMÜŞTÜ
Yeni Malatyaspor forması altında Erol Bulut ile kendini gösteren savunma oyuncusu bu sayede Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sadık'ı çok iyi tanıyan teknik direktör Erol Bulut Milliyet'e verdiği röportajda, "Sadece savaşan ve mücadele eden bir oyuncu değil. Taktik anlamda da kendini çok geliştirdi. Bir de topu oyuna sokmada çok gelişti. Sağ ayaklı bir stoper. Sol ayağı ile de topu oyuna sokuyor. Hem sağ hem sol stoper oynayabiliyor. Zaten kafa topuna iyi çıkan, çabuk bir stoper" demişti.
- 01.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçeli Sadık'a müjde! Erol Bulut gelirse... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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