Fenerbahçeli Sadık'a müjde! Erol Bulut gelirse... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Fenerbahçeli Sadık'a müjde! gelirse...

Fenerbahçeli Sadık'a müjde! Erol Bulut gelirse...

'de son dakika haberi... Bu sezon yaşadığı ağır sakatlıklar sebebiyle sarı lacivertlilerde forma giymekte zorlanan , gelecek sezonu dört gözle bekliyor. Kısa süre içerisinde 'u açıklamayı düşünen Fenerbahçe'de Sadık, eski hocası ile çıkışa geçmek istiyor.

Aytemiz Alanyaspor'la başarılı bir sezon geçiren , 'nin başına geçmek için gün sayıyor...

45 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertli takımda işbaşı yapması, en çok uzun süredir forma giyemeyen tecrübeli oyuncuyu sevindirecek.

YENİ SEZONDA SADIK

Sakatlığı sebebiyle aralık ayında sezonu kapatan Sadık, yeni sezona çok farklı hazırlanıyor.

Ön çapraz bağlarının kopması sonrası ameliyat olan ve takımdan 6 aydır uzak kalan deneyimli stoper öncelikle sağlığına kavuştu. Yaptığı bireysel antrenmanların ardından takım çalışmalarına da son günlerde katılmıştı.

DETAYLI HESAPLAR

Milliyet'in haberine göre, bu sezon yaşanan stoper sıkıntısı sebebiyle şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe'de Sadık'ın takıma dönüşü büyük önem taşıyor. limitleri sebebiyle yönetim transfer yaparken çok detaylı hesaplar yapmak zorunda.

Sadık için bir başka önemli konu ise eski teknik direktörü Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin başına geçmesi oldu.

EROL BULUT SADIK'I ÖVMÜŞTÜ

Yeni Malatyaspor forması altında Erol Bulut ile kendini gösteren savunma oyuncusu bu sayede Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sadık'ı çok iyi tanıyan teknik direktör Erol Bulut Milliyet'e verdiği röportajda, "Sadece savaşan ve mücadele eden bir oyuncu değil. Taktik anlamda da kendini çok geliştirdi. Bir de topu oyuna sokmada çok gelişti. Sağ ayaklı bir stoper. Sol ayağı ile de topu oyuna sokuyor. Hem sağ hem sol stoper oynayabiliyor. Zaten kafa topuna iyi çıkan, çabuk bir stoper" demişti.

  1. 01.08.2020
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