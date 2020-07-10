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10 Temmuz 2020, Cuma
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Max pahalı geldi

Max Kruse pahalı geldi

, 'nin E. Frankfurt'un kriterlerine uymadığını yazdı.

Frankfurter Neue Presse, 'nin E. Frankfurt'un kriterlerine uymadığını yazdı. F.Bahçe'den ayrılan yıldız oyuncunun kulüple adının anıldığını belirten gazete, "Ancak Frankfurt, salgın sonrası ciddi mali kayıplar yaşadı. Kruse'nin ise ücreti çok yüksek. Frankfurt gelecekte transfer geliri elde edebileceği yetenekler arıyor" dedi.

  1. 10.7.2020
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