Max Kruse pahalı geldi
Frankfurter Neue Presse, Kruse'nin E. Frankfurt'un transfer kriterlerine uymadığını yazdı.
Frankfurter Neue Presse, Kruse'nin E. Frankfurt'un transfer kriterlerine uymadığını yazdı. F.Bahçe'den ayrılan yıldız oyuncunun kulüple adının anıldığını belirten gazete, "Ancak Frankfurt, salgın sonrası ciddi mali kayıplar yaşadı. Kruse'nin ise ücreti çok yüksek. Frankfurt gelecekte transfer geliri elde edebileceği yetenekler arıyor" dedi.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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