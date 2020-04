Artık patron Bjelica

Ersun Yanal'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan F.Bahçe'de işlem tamam... Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu ve adaylar arasında ilk sırada tuttuğu Nenad Bjelica ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Son olarak F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un önceki gün telefonla yaptığı görüşmede tarafların her konuda uzlaştığı öğrenildi. 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşmeye imza atacak olan 48 yaşındaki hoca, İstanbul'a gelmek için gün saymaya başladı.



Corona virüs salgınının ardından Süper Lig'in oynanmaya devam etmesi halinde Bjelica'nın 27. haftadaki Kayseri maçıyla işbaşı yapacağı belirtildi. Genç teknik adam, salgın nedeniyle ülkeye giriş- çıkışların kontrollü yapıldığı dönemin sona ermesinin ardından İstanbul'a gelecek. Geçtiğimiz günlerde, "Para değil yeni heyecan arıyorum" açıklaması yapan Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb'in UEFA Avrupa Ligi'nde F.Bahçe'yi 4-1 yendiği maçın ardından, "Fenerbahçe dünyanın en önemli spor kulüplerinden biri" sözünü sarfetmişti.



DİNAMO ZAGREB'LE ZİRVEYE ÇIKTI

3. sezonuna girdiği Dinamo Zagreb'te 2 lig, 1 Hırvatistan Kupası zaferi yaşan Bjelica, tüm kulvarlarda toplam 99 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 71 galibiyet sevinci yaşayan 48 yaşındaki hoca, 15 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. Bjelica'nın takımı rakip fileleri 197 kez havalandırırken, kalesinde ise 64 gol gördü. Hırvat teknik adam, Dinamo Zagreb kariyerini 2.30 puan ortalamasıyla tamamlandı.



ONUN İÇİN VARSA YOKSA HÜCUM

Oyunculuk döneminde orta sahada görev yapan ve hücuma önemli katkı sağlayan Nenad Bjelica, teknik direktörlük kariyerinde ofansif futboldan ödün vermiyor. Dinamo Zagreb'i 4-3-3'lük bir dizilişle sahaya çıkaran Hırvat hoca, hücum organizasyonlarında tüm oyuncularından faydalanıyor. Genç teknik adamın takımı, özellikle kanatlardan yaptığı hücum organizasyonlarıyla öne çıkıyor.



MISLAV ORSIC DE GELiYOR

NENAD Bjelica'nın Dinamo Zagreb'teki vazgeçilmezleri arasında yer alan Mislav Orsic'le ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Bjelica'nın Hırvat ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Orsic'i de Fenerbahçe'ye getirmek istediği öğrenildi. Sol kanatta oynayan ve Bjelica'nın sisteminde önemli yeri bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Hırvatistan Ligi'nde forma giydiği 19 maçta 12 gol atarken, 5 de asist yaptı.



BJELICA KİMDİR?

20 Ağustos 1971 yılında Hırvatistan'ın Osijek kentinde dünyaya geldi. Doğduğu şehrin takımında futbola başlayan Bjelica, sırasıyla Albacete, Real Betis, Las Palmas, Kaiserslautern, Admira ve Karnten takımda oynadı. Hocalık kariyerine de futbolculuğa nokta koyduğu Karnten'de başladı. Daha sonra Lustenau'ın başına geçen genç hoca, Wolfsberger, Avusturya Wien, Spezia ve Lech Poznan'ı da çalıştırdı. Hırvat teknik adam, son olarak 2 lig şampiyonluğu yaşadığı Dinamo Zagreb'te görev yaptı.



İŞTE YILLIK ÜCRETİ

Hırvat haber sitesi www.mondo.ba, Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon euro alacağını iddia etti. Hırvatistan'da yayın yapan birçok gazete de 48 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertlilerle kesin olarak anlaştığını yazdı.



KESİNTİLERE İSYAN ETTİ GÖREVİNDEN ALINDI

Nenad Bjelica'nın aça ara farkla 3. lig şampiyonluğunu elde edeceği sezonda Dinamo Zagreb'ten parasal konular nedeniyle ayrılmıştı. Hırvat ekibinin başkanı Mirko Barisic ile bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Bjelica'nın son olarak maaşındaki indirim teklifini kabul etmediği açıklanmıştı. Başkan Barisic'in Bjelica'dan habersiz 6 yardımcısını görevden almasının ardından taraflar arasında ipler kopmuştu.



TAM 50 YILLIK ÖZLEME SON VERDİ

Dinamo Zagreb'ten olaylı bir şekilde ayrılan Nenad Bjelica, Hırvat kulübünün 50 yıllık özlemine son verdi. Bjelica yönetimindeki Zagreb, yarım asırlık sürenin ardından ilk kez Avrupa'da grup aşamasını geçmeyi başardı.