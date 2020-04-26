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26 Nisan 2020, Pazar
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İşte Merih gerçeği!

İşte Merih gerçeği!

Altyapısından yetiştiği 'den ayrıldıktan kısa süre sonra tüm Avrupa'ya adını duyuran için önemli bir gerçek ortaya çıktı.

Altyapısından yetiştiği 'den ayrıldıktan kısa süre sonra tüm Avrupa'ya adını duyuran için önemli bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin altyapısında oynadığı dönemde yıldız futbolcuya aylık bin 500 TL teklif edildiği iddia edildi. Milli oyuncunun da bu teklifi kabul etmeyip ayrıldığı kaydedildi.
  1. 26.4.2020
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